В салоне одного из популярных китайских гибридных автомобилей уровень электромагнитного излучения оказался в восемь раз выше санитарных норм, передает BAQ.KZ.

К такому выводу пришли специалисты Пермского Политехнического университета (ПНИПУ), сообщает пресс-служба вуза.

По данным исследователей, интерес к экологичному транспорту в России растет стремительными темпами: только за 2024 год продажи гибридов увеличились почти втрое, до 62,8 тыс. машин. Большая часть этого сегмента приходится на китайские модели, занявшие место ушедших западных брендов. Однако вместе с популярностью растут и риски, связанные с электромагнитной безопасностью.

В отличие от машин с двигателем внутреннего сгорания, в гибридах мощный тяговый электродвигатель, литий-ионная батарея и инверторы создают интенсивные поля почти постоянно. Наибольшие показатели были зафиксированы при разгоне — напряженность электрического поля достигала 200 В/м при норме 25–40. При торможении уровень составлял 50–100 В/м, а в состоянии покоя оставался в пределах допустимых значений.

Директор института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ Алексей Щелудяков отметил, что длительное воздействие таких полей может иметь накопительный эффект и спровоцировать неврологические расстройства, депрессию или даже онкологические заболевания.

Снизить риски, по мнению ученых, можно с помощью экранирующих материалов, фильтров электромагнитных помех и оптимизации архитектуры высоковольтных систем на стадии проектирования. Водителям же советуют учитывать этот фактор при выборе автомобиля.