В массовом ДТП в Болгарии столкнулись 86 автомобилей, погибли 12 человек

Не менее 12 человек погибли и 46 получили ранения в результате массового ДТП на автомагистрали «Фракия» в Болгарии. Авария произошла утром 10 ноября в районе города Ямбол на юго-востоке страны. По данным местных властей, около 07:00 по местному времени на трассе, соединяющей Софию с городом Бургас, столкнулись 86 автомобилей, в том числе грузовики.

Из-за серии аварий движение оказалось парализовано в обоих направлениях. Министр здравоохранения Болгарии Катя Ивкова сообщила, что десять человек погибли на месте, ещё двое скончались по дороге в больницу. Пострадавших доставили в медицинские учреждения городов Сливен, Ямбол и Бургас. Предварительно, причиной массовых столкновений могли стать густой туман, мокрая дорога и скорость, не соответствовавшая погодным условиям. Полиция начала расследование.

Губернатор Ямбольской области Георги Чалаков назвал произошедшее беспрецедентной трагедией для региона. Из-за аварии премьер-министр Болгарии Румен Радев изменил рабочий график и направился к месту происшествия. Также скорректировали программу визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая находится в стране.