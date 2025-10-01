  • 1 Октября, 10:26

В Мажилисе досрочно прекращены полномочия депутата Жулдыз Сулейменовой

Решение принято в связи с назначением Сулейменовой на должность министра просвещения РК.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК было оглашено постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Жулдыз Сулейменовой, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

С докладом по данному вопросу выступил член Центральной избирательной комиссии РК Азамат Айманакумов.

Жулдыз Сулейменова избиралась депутатом Мажилиса VII и VIII созывов и работала в составе парламентской фракции партии "AMANAT".

Решение принято в связи с назначением Сулейменовой на должность министра просвещения РК.

Спикер палаты Ерлан Кошанов поблагодарил Жулдыз Сулейменову за плодотворную работу.

"Благодарю Жулдыз Досбергеновну за активную работу в стенах Мажилиса. Желаем с достоинством выполнять возложенные на нее обязанности на новом месте", - пожелал Кошанов.

