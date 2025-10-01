В Мажилисе досрочно прекращены полномочия депутата Жулдыз Сулейменовой
Решение принято в связи с назначением Сулейменовой на должность министра просвещения РК.
Сегодня, 10:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:11Сегодня, 10:11
53Фото: t.me/mazhilis_kz
Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК было оглашено постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Жулдыз Сулейменовой, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
С докладом по данному вопросу выступил член Центральной избирательной комиссии РК Азамат Айманакумов.
Жулдыз Сулейменова избиралась депутатом Мажилиса VII и VIII созывов и работала в составе парламентской фракции партии "AMANAT".
Решение принято в связи с назначением Сулейменовой на должность министра просвещения РК.
Спикер палаты Ерлан Кошанов поблагодарил Жулдыз Сулейменову за плодотворную работу.
"Благодарю Жулдыз Досбергеновну за активную работу в стенах Мажилиса. Желаем с достоинством выполнять возложенные на нее обязанности на новом месте", - пожелал Кошанов.