Продлевать надзор за условно-досрочно освобождёнными будет решать суд — Саденов
Колода выразил обеспокоенность отсутствием предельных сроков и рисками, Саденов отметил, что решение будет принимать суд.
На пленарном заседании Мажилиса депутат Дмитрий Колода обратился к министру внутренних дел Ержану Саденову с вопросом о новых правилах административного надзора за лицами, освобождёнными условно-досрочно из мест лишения свободы. Он отметил, что действующий закон ограничивает срок надзора двумя годами, тогда как новый законопроект предусматривает возможность продления каждые шесть месяцев без установленного предела, передаёт BAQ.KZ.
Кроме того, документ расширяет перечень лиц, склонных к совершению правонарушений, в отношении которых будут применяться меры индивидуальной профилактики. Депутат также выразил обеспокоенность тем, что продление профилактического учета будет зависеть от оценки индивидуальных особенностей человека и степени его антиобщественного поведения.
"Поясните, пожалуйста, почему не определён предельный срок административного надзора? И каким образом субъекты профилактики будут определять степень исправления лица, склонного к совершению правонарушений? Не возникнут ли здесь коррупционные риски, ведь принятие того или иного решения может зависеть от субъективного мнения контролирующего лица?" — обратился Колода к министру.
В ответ Ержан Саденов подчеркнул, что в законопроекте чётко определены предельные сроки административного надзора.
"В 64-й статье законопроекта указаны конкретные сроки: за преступления небольшой и средней тяжести — до 3 лет, за тяжкие — до 6 лет, за особо тяжкие — до 8 лет. То есть сроки чётко определены", — пояснил министр.
Он также заверил, что решения о продлении надзора будут приниматься не произвольно, а исключительно судом.
"Часть рисков, о которых вы говорите, я не вижу. Почему? Потому что решение здесь принимает суд. Собранные материалы будут изучаться судом, и именно он будет определять, есть ли нарушения и основания для продления административного надзора. Что касается превышения полномочий органов, у нас существуют надзорные институты и ведомственный контроль. А продление надзора, как я уже сказал, будет осуществляться исключительно по решению суда", — отметил Саденов.
