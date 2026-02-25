Сегодня в 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса, передает BAQ.KZ.

Депутаты рассмотрят в первом чтении инициированные парламентариями поправки по вопросам науки, направленные на совершенствование научно-технической деятельности.

Также на рассмотрение выносится проект ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Австрии о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием.

Кроме того, профильные комитеты ожидают принятия в работу новых законопроектов: по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы, по вопросам статуса педагога и образования, а также о ратификации Рамочного соглашения о партнёрстве между Правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным Банком Реконструкции и Развития, Международной Финансовой Корпорацией и Многосторонним Агентством Гарантии Инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Казахстана.