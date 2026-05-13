В Мажилисе одобрили в первом чтении закон о связи
Законопроект включает 116 поправок и предусматривает бесплатный доступ к госуслугам даже при нулевом балансе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мажилис Парламента Казахстана в первом чтении одобрили законопроект по развитию телекоммуникационного рынка и центров обработки данных, передает BAQ.kz.
Как сообщил министр цифрового развития Жаслан Мадиев, документ включает 116 поправок, направленных на улучшение качества связи, развитие инфраструктуры и доступности цифровых сервисов.
Одним из ключевых нововведений станет бесплатный доступ к социально значимым онлайн-платформам.
"В первом блоке поправок предлагается обеспечить нетарифицируемый доступ к социально значимым цифровым сервисам, таким как eGov, e-Otinish, национальный мессенджер Aitu и другим приложениям. Это позволит гражданам пользоваться ключевыми государственными сервисами даже при нулевом балансе", - отметил Мадиев.
Поправки также направлены на развитие телекоммуникационного рынка, модернизацию цифровой инфраструктуры и повышение доступности интернет-услуг по всей стране.
В случае окончательного принятия закона изменения затронут миллионы пользователей мобильной связи и цифровых сервисов.
Самое читаемое
- ЛРТ в Астане: все, что нужно знать пассажирам
- Легенда казахского кино Меруерт Утекешева провела творческий вечер в Актюбинской области
- LRT будет запущен уже на этой неделе
- Несовершеннолетний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Таразе
- Штраф 13 млн тенге за сорванный одуванчик прокомментировали в Минэкологии