В Мажилисе одобрили в первом чтении закон о связи

В Мажилис Парламента Казахстана в первом чтении одобрили законопроект по развитию телекоммуникационного рынка и центров обработки данных, передает BAQ.kz.

Как сообщил министр цифрового развития Жаслан Мадиев, документ включает 116 поправок, направленных на улучшение качества связи, развитие инфраструктуры и доступности цифровых сервисов.

Одним из ключевых нововведений станет бесплатный доступ к социально значимым онлайн-платформам.

"В первом блоке поправок предлагается обеспечить нетарифицируемый доступ к социально значимым цифровым сервисам, таким как eGov, e-Otinish, национальный мессенджер Aitu и другим приложениям. Это позволит гражданам пользоваться ключевыми государственными сервисами даже при нулевом балансе", - отметил Мадиев.

Поправки также направлены на развитие телекоммуникационного рынка, модернизацию цифровой инфраструктуры и повышение доступности интернет-услуг по всей стране.

В случае окончательного принятия закона изменения затронут миллионы пользователей мобильной связи и цифровых сервисов.