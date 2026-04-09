В Мажилисе подняли вопрос газоснабжения в Атырау. Депутат Дуйсенбай Турганов поинтересовался ситуацией с поставками газа, на что ответил председатель правления АО «Национальная компания QazaqGaz» Алибек Жамауов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Что происходит с поставками

По словам Алибека Жамауова, газ в регион подаётся в полном объёме, несмотря на нерешённые коммерческие вопросы.

«Газ не остановлен, мы полностью обеспечиваем. Весь объем передаётся QazaqGaz», - заявил Жамауов.

Речь идет о снабжении Атырауская ТЭЦ, которая получает газ напрямую. При этом, как отметил представитель компании, сейчас продолжаются переговоры.

«Ведутся обсуждения коммерческих условий между Атырауской ТЭЦ и Министерством энергетики», - пояснил он.

Когда решат вопрос

По словам Жамауова, ситуация носит временный характер и не влияет на текущие поставки.

«Это вопрос времени. Думаю, в течение апреля он будет решён», - добавил он.

Таким образом, несмотря на обсуждение условий контрактов, перебоев в газоснабжении Атырау на данный момент нет.