Депутат Ерлан Абдиев поднял вопрос о трудоустройстве людей с инвалидностью на государственной службе. Ответ дал председатель Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан Дархан Жазыкбаев , передает корреспондент BAQ.KZ.

Абдиев отметил, что в Казахстане вопрос формирования инклюзивного общества остается актуальным.

«Глава государства не раз подчеркивал важность построения инклюзивного общества. Однако на практике мы иногда по-другому понимаем инклюзию - когда людей с инвалидностью собирают в одном месте и называют это инклюзивной средой. На самом деле инклюзивное общество - это когда люди с инвалидностью составляют хотя бы 5–10% в общей среде», - сказал депутат.

Он привел статистику по занятости людей с инвалидностью.

«Если общий уровень безработицы в стране составляет около 5%, то среди трудоспособных людей с инвалидностью около 75% не имеют работы. Всего в Казахстане около 410 тысяч трудоспособных граждан с инвалидностью, из них работают лишь около 100 тысяч, а более 300 тысяч остаются без работы», - отметил Абдиев.

Депутат также напомнил, что действующее законодательство предусматривает квоту для трудоустройства людей с инвалидностью.

«Согласно законодательству, в государственных органах предусмотрена квота в 4% для граждан с инвалидностью. Однако на практике эта квота не всегда выполняется. Это ограничивает равный доступ таких граждан к государственной службе», - подчеркнул он.

Абдиев поинтересовался, рассматриваются ли в рамках законопроекта меры по усилению контроля за выполнением этой квоты и ответственности государственных органов.

В ответ Дархан Жазыкбаев отметил, что согласно Конституции все граждане имеют равное право поступать на государственную службу.

«Мы уже обсуждали этот вопрос. В соответствии с Конституцией, все граждане Казахстана имеют равные права на поступление на государственную службу. Поэтому любой гражданин страны может претендовать на государственную службу без каких-либо ограничений», - сказал глава агентства.

Он подчеркнул, что действующая система уже предусматривает равные возможности для всех граждан.