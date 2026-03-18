В Мажилисе подняли вопрос трудоустройства людей с инвалидностью на госслужбе
Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты рассмотривают в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования трудового законодательства
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Ерлан Абдиев поднял вопрос о трудоустройстве людей с инвалидностью на государственной службе. Ответ дал председатель Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.
Абдиев отметил, что в Казахстане вопрос формирования инклюзивного общества остается актуальным.
«Глава государства не раз подчеркивал важность построения инклюзивного общества. Однако на практике мы иногда по-другому понимаем инклюзию - когда людей с инвалидностью собирают в одном месте и называют это инклюзивной средой. На самом деле инклюзивное общество - это когда люди с инвалидностью составляют хотя бы 5–10% в общей среде», - сказал депутат.
Он привел статистику по занятости людей с инвалидностью.
«Если общий уровень безработицы в стране составляет около 5%, то среди трудоспособных людей с инвалидностью около 75% не имеют работы. Всего в Казахстане около 410 тысяч трудоспособных граждан с инвалидностью, из них работают лишь около 100 тысяч, а более 300 тысяч остаются без работы», - отметил Абдиев.
Депутат также напомнил, что действующее законодательство предусматривает квоту для трудоустройства людей с инвалидностью.
«Согласно законодательству, в государственных органах предусмотрена квота в 4% для граждан с инвалидностью. Однако на практике эта квота не всегда выполняется. Это ограничивает равный доступ таких граждан к государственной службе», - подчеркнул он.
Абдиев поинтересовался, рассматриваются ли в рамках законопроекта меры по усилению контроля за выполнением этой квоты и ответственности государственных органов.
В ответ Дархан Жазыкбаев отметил, что согласно Конституции все граждане имеют равное право поступать на государственную службу.
«Мы уже обсуждали этот вопрос. В соответствии с Конституцией, все граждане Казахстана имеют равные права на поступление на государственную службу. Поэтому любой гражданин страны может претендовать на государственную службу без каких-либо ограничений», - сказал глава агентства.
Он подчеркнул, что действующая система уже предусматривает равные возможности для всех граждан.
