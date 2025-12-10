Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Абдиев направил депутатский запрос заместителю Премьер-министра — министру культуры и информации Аиде Балаевой, заявив о нарастающей проблеме языка вражды и травли в отношении людей с инвалидностью, передает BAQ.KZ.

В обращении подчёркивается, что происходящее в общественном и цифровом пространстве противоречит государственному курсу и требует срочного вмешательства на системном уровне.

В запросе депутат напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев в своих Посланиях обозначил принцип "инклюзия – это не оставлять позади никого" как приоритетный, особо акцентируя внимание на необходимости видеть потенциал и возможности лиц с инвалидностью. По словам автора обращения, данный подход "полностью соответствует 17 Целям устойчивого развития ООН (ЦУР)", а также положениям предвыборной программы партии "AMANAT", где "чётко сформулирована задача по улучшению качества жизни граждан с инвалидностью во всех сферах".

Несмотря на заявленный национальный курс, в последние месяцы, как подчёркивается в документе, в обществе наблюдается тревожная тенденция.

"В социальных сетях усилилась травля и язык вражды в отношении детей и граждан с инвалидностью", — говорится в запросе.

В качестве одного из наиболее резонансных примеров депутат напомнил ситуацию, когда несколько месяцев назад блогер распространял призывы к совершению убийств в отношении детей с аутизмом. Эти действия, по словам автора запроса, содержали "не только признаки разжигания социальной розни, но и прямое, открытое подстрекательство масс к жестокости и насилию".

Ещё один случай, по словам депутата, произошёл буквально на днях. В публичном пространстве появился блогер, который оскорбил детей с аутизмом и их родителей, заявив, что рождение ребёнка с таким нарушением является следствием "легкомыслия матери". В запросе подчёркивается, что "подобные заявления наносят серьёзный психологический ущерб родителям, которые и без того сталкиваются с трудностями, связанными с воспитанием ребёнка с тяжёлым заболеванием".

Автор обращения жёстко обозначил позицию по вопросу ответственности за подобные действия.

"К таким блогерам, которые, гоняясь за хайпом, попирают честь множества людей, следует применять не административное, а уголовное наказание", - подчеркнул он.

В противном случае, отметил депутат, "любой человек будет безнаказанно говорить что угодно, избегать наказания и свободно разгуливать, причиняя большой вред обществу".

Отдельный акцент в запросе сделан на том, что социальные сети всё чаще превращаются в инструмент агрессии.

"Пугает и то, что социальная сеть превращается в оружие в руках невежественного человека", — говорится в документе.

Это, по мнению депутата, "тревожный сигнал, свидетельствующий о росте социальной дистанции и проявлении стигматизации в обществе". При этом он напомнил, что Казахстан сегодня переходит "от медицинской модели восприятия инвалидности к социальной", и этот процесс является психологически сложным, проходя стадии "первоначального отрицания, сопротивления, непонимания, а затем принятия новой реальности".

В этой связи в запросе подчёркивается, что "обязанность государства – осуществлять модернизацию общественного сознания в правильном направлении, обеспечивать равные возможности и безусловное соблюдение прав граждан с инвалидностью". Однако, как отмечает депутат, выделенные Министерством культуры и информации за последние два года 66 миллионов тенге на продвижение темы инклюзии "не дали существенного результата". Средства, по его словам, были направлены "на разрозненные, маломасштабные проекты, что говорит об отсутствии системной и комплексной информационной политики".

Е. Абдиев также напомнил, что при обсуждении республиканского бюджета им предлагалась поправка о выделении 6,6 миллиарда тенге на три года для усиления инклюзивного направления в работе 11 государственных органов, однако она "не была поддержана". По его мнению, "текущая ситуация подтверждает, что недостаточное финансирование данного направления стало стратегической ошибкой", а проведение эффективной республиканской кампании по борьбе с дискриминацией и языком вражды "в рамках 66 млн тенге невозможно".

"Уровень гуманности в обществе определяется отношением к наиболее уязвимым его членам", - подчеркнул депутат в завершение обращения.

По его словам, нынешняя ситуация "является не набором единичных инцидентов, а признаком кризиса, требующего незамедлительного и системного решения на государственном уровне". Он призвал рассмотреть изложенные предложения на уровне Правительства и "обеспечить принятие конкретных и действенных мер".