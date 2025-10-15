В Казахстане проживает около 725 тысяч людей с инвалидностью, и их число ежегодно увеличивается в среднем на 2,39%, однако их проблемы по-прежнему остаются без должного внимания. Об этом заявил депутат Мажилиса Нурлан Ауесбаев, направивший запрос министру здравоохранения Акмарал Алназаровой с требованием решить системные вопросы социальной поддержки и защиты прав людей с ограниченными возможностями, передаёт BAQ.KZ.

Ауесбаев отметил, что существуют случаи, когда люди с незначительными недугами оформляют инвалидность обманным путём, тогда как те, кто действительно нуждается в защите, не могут добиться справедливости. Дополнительную сложность создают халатность медучреждений и специалистов, а также умышленные действия, из-за которых права инвалидов остаются нарушенными. Особую критику депутат высказал в адрес действующего законодательства.

"Сегодня человек без руки или ноги и человек с отсутствием одного пальца получают одинаковую – третью группу инвалидности. Даже тем, кто полностью лишён конечностей или страдает врождённой умственной отсталостью, приходится проходить проверки, чтобы подтвердить свой статус", – подчеркнул он.

Ауесбаев привёл конкретные примеры. Так, житель Туркестанской области Сапа Сарыпбеков, пострадавший от последствий Семипалатинского полигона, был исключён из списка инвалидов третьей группы, несмотря на документально подтверждённые повреждения. Теперь он не может повторно оформить инвалидность и вынужден обращаться за помощью в разные инстанции. Другой случай – житель Мангистауской области Жеткізген Жаксылыкулы, который безуспешно пытается перевести свою сестру с врождённой умственной отсталостью из третьей группы в первую. Сбор необходимых документов и прохождение процедур стало серьёзным испытанием, так как женщина не может даже сфотографироваться для документов.

"Сегодня размер пособия для инвалидов третьей группы составляет всего 55 474 тенге, что не позволяет вести достойную жизнь. Ситуацию усугубляет инфляция на уровне 12,9% и рост цен на социально значимые товары и лекарства. Некоторые граждане едва сводят концы с концами, живя на это пособие. Я считаю, что размер выплат необходимо увеличить как минимум до уровня минимальной заработной платы – 85 000 тенге", – заявил Ауесбаев.

Депутат призвал Министерство здравоохранения и другие ответственные органы пересмотреть подход к определению инвалидности и обеспечению социальной защиты, чтобы права людей с ограниченными возможностями были надёжно защищены на всех уровнях.