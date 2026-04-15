Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев направил запрос Премьер-министру Олжас Бектенов с предложением проверить деятельность общественных организаций, использующих статус «биев», передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, сегодня подобные структуры нередко выходят за рамки своих полномочий и фактически берут на себя функции государственных органов.

«В стране, где государственные институты защиты прав человека функционируют в полной мере, необходимо пресечь практику, при которой любая общественная организация берет на себя роль арбитра и решает правовые вопросы. Подобные действия порождают двусмысленность: кто именно выявляет нарушения и выносит решение - официальный орган или общественная организация», - заявил Сарсенгалиев.

Депутат отметил, что действия отдельных организаций вызывают общественный резонанс и не способствуют единству.

«Действия многих тех, кто сегодня присвоил данный статус, не призывают к единосогласию, а напротив вносят раскол в общество», - подчеркнул он.

В качестве примеров он привел резонансные случаи, включая проведение обрядов и обращения граждан, столкнувшихся с недобросовестными «представителями» подобных объединений. При этом, по его данным, масштаб таких организаций значительный.

«На сегодня в Казахстане насчитывается 3 республиканских и 17 местных организаций биев. Число их членов исчисляется тысячами. К примеру, в Туркестанской области и городе Шымкент зарегистрированы организации, в которых состоят 8385 участников, из них 1677 человек избраны «биями», - сообщил депутат.

Сарсенгалиев подчеркнул, что в современных условиях правовые вопросы должны решаться исключительно в рамках закона.

«Пора прекратить попытки самовольного вынесения решений. Есть правоохранительные органы, надзорный орган, институт медиации и суд - все это четко регламентировано», - заявил он.

В своем запросе депутат предложил проверить деятельность организаций, использующих термины «бии» и «совет биев», не допускать дублирования функций государственных органов, а также дать правовую оценку действиям, которые могут наносить ущерб общественному согласию.