В Мажилисе Парламента Казахстана представлен проект Цифрового кодекса, который станет правовой основой для регулирования отношений в цифровой среде. Документ охватывает широкий круг вопросов - от статуса цифровых данных и смарт-контрактов до прав человека в интернете и кибербезопасности, передает BAQ.KZ.

Как отметила мажилиcвумен, секретарь Комитета по экономическим реформам и региональному развитию Екатерина Смышляева, проект кодекса разрабатывался в течение трёх лет и представляет собой комплексный документ, определяющий архитектуру цифрового государства.

"Кодекс закрепляет правовую объектность и субъектность цифровой среды. К объектам отнесены цифровые данные, платформы, ресурсы, системы, инфраструктура, включая центры обработки данных. Вводится новая категория - распределённый цифровой объект. Для таких систем предусматривается особый режим цифрового кондоминиума - совместного владения и управления распределённым цифровым имуществом на основе консенсуса или смарт-контракта", — сказала депутат.

По её словам, создаётся национальный реестр доверенных цифровых объектов с приоритетом отечественных решений и требованиями локализации для иностранных систем.

Ключевой раздел кодекса вводит понятие цифровых прав как вида нематериальных объектов, существующих в цифровой среде. Они делятся на оборотные - цифровые финансовые и товарные активы, и утилитарные, предоставляющие доступ к использованию сервисов или иных нематериальных возможностей. Это создаёт основу для токенизации реального сектора экономики и развития рынка цифровых активов.

Кроме того, впервые цифровые данные признаются объектом права, что означает их экономическую ценность и возможность участия в гражданском обороте.

Документ также закрепляет права человека в цифровой среде - право на забвение, доступ к информации, защиту цифровой идентичности и конфиденциальности. Усиливается правовой режим аутентификации и идентификации, включая многофакторную и биометрическую. Электронная цифровая подпись сохраняется как единственная квалифицированная форма подписи, а для менее значимых действий вводится категория "цифрового подтверждения".

Отдельные положения касаются смарт-контрактов, интернета вещей, цифровых двойников и платформ обмена данными - направлений, формирующих экономику будущего.

Раздел "О безопасности" вводит единую терминологию в сфере кибербезопасности. Закон "Об информатизации" будет трансформирован в закон "О кибербезопасности", что, по словам депутата, позволит эффективнее противостоять киберпреступлениям.

"Впервые закрепляется понятие национальных цифровых объектов, которые не подлежат отчуждению и составляют основу цифрового суверенитета страны", — подчеркнула Екатерина Смышляева.

Также предусмотрено введение трёхуровневой системы аудита цифровых систем: функционального, регуляторного и аудита кибербезопасности. Это, по словам депутата, сделает цифровое государство "прозрачным, контролируемым и подотчётным обществу".

Цифровой кодекс также определяет порядок внедрения и завершения экспериментальных правовых режимов, регулирует деятельность цифровых посредников — маркетплейсов, платформ труда и агрегаторов услуг. Впервые вводится понятие цифровых доказательств, которые смогут использоваться в гражданских и судебных процессах.

По её словам, проект Цифрового кодекса не является техническим шагом - он призван заложить правовую основу цифрового суверенитета и безопасности Казахстана.