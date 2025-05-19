В мажилисе Парламента РК началось обсуждение отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Открыв заседание, вице-спикер палаты Дания Еспаева обозначила ключевые проблемы, сопровождающие реализацию бюджета на протяжении последних лет, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Еспаевой, 2024 год вновь подтвердил наличие системных недостатков в бюджетном процессе. Несмотря на сложные экономические условия, республиканский бюджет был исполнен, однако эффективность расходования средств вызывает серьезные вопросы.

"В нашем понимании основная задача Правительства – это качественное формирование, эффективное исполнение и администрирование бюджета. Но, как показывает практика, реализация бюджета не всегда сопровождается его эффективным исполнением. К сожалению, уже стало традицией, что депутатский корпус ежегодно поднимает практически одни и те же проблемы, которые допускает Правительство при исполнении бюджета", - сказала она.

Среди основных проблем она выделила рост дефицита бюджета, покрываемого преимущественно за счет трансфертов из Национального фонда, а не доходной части.

Госдолг вырос на 17,2% по сравнению с данными за 2023 год.

Сохраняется высокий уровень средств, использованных неэффективно. По данным Высшей аудиторской палаты в 2024 году объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов выросли почти в 2 раза (в 2023 году - 250,2 млрд.тенге, в 2024 году - 475 млрд.тенге), а общий объем установленных нарушений, составил 862 млрд. тенге (в 2023 году – 523 млрд. тенге).

Бюджет в течение 2024 года корректировался рекордное количество – 12 раз. Что свидетельствует о низком качестве планирования.

Сохраняются системные проблемы в деятельности квазигоссектора, такие как зависимость от бюджета, значительные долговые обязательства и так далее.

По итогам 2024 года не освоено порядка 92 млрд тенге. Наибольшее неосвоение в этом году допустили министерства финансов, труда и социальной защиты населения, транспорта, которые не освоили более 20 млрд тенге каждый.

Еспаева также отметила, что структура расходов в 2024 году ориентирована преимущественно на социальную поддержку, обслуживание долга и помощь регионам, тогда как инвестиции в развитие экономики остаются на втором плане.

Дополнительной проблемой стало неисполнение доходной части бюджета, что повлекло за собой недофинансирование в размере около 422 млрд тенге.

"Нам предстоит обсудить эти и другие вопросы. Прошу всех участников активно участвовать в дискуссиях и задавать вопросы. Надеюсь на плодотворную работу в рамках сегодняшнего обсуждения", – подытожила вице-спикер.

Далее в повестке заседания – выступления представителей Министерства финансов и Высшей аудиторской палаты.