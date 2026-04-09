В Мажилисе раскритиковали расхождения в данных по закупкам «КазМунайГаз» и «QazaqGaz»
Депутат потребовал привести цифры к единому стандарту и объяснить разницу в показателях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мажилисе заявили о серьёзных расхождениях в данных по казахстанскому содержанию в закупках национальных компаний. Депутат Едил Жанбыршин раскритиковал показатели КазМунайГаз и QazaqGaz, указав на противоречия в официальной статистике, передает корреспондент BAQ.KZ.
Цифры не совпадают
По словам депутата, данные национальных компаний и уполномоченного органа существенно расходятся.
«Так, по "КазМунайГазу": по данным компании доля товаров составляет 47%, тогда как по информации уполномоченного органа - 52–53%. По "QazaqGaz" компания заявляет около 61,5%, в то время как в официальной статистике фигурирует 77%. Возникает вопрос - чьи цифры правильные? Методика разная или идёт двойной подсчёт?», - заявил Жанбыршин.
В Министерстве энергетики объяснили, почему данные по казахстанскому содержанию могут различаться. По словам вице-министра Ерлана Акбарова, расхождения связаны с особенностями методики расчётов.
Требование унифицировать систему
Жанбыршин подчеркнул, что такая ситуация недопустима для государственной отчётности.
«Вы должны приносить в парламент одну цифру. Нельзя показывать разные данные по одной и той же теме», - отметил он.
По его словам, показатели должны быть прозрачными и единообразными, чтобы отражать реальную ситуацию в экономике. Депутат также отметил, что при разных методиках показатели могут выглядеть лучше или хуже, чем есть на самом деле.
В частности, более высокая цифра может создавать иллюзию роста казахстанского содержания, тогда как реальные показатели ниже. В связи с этим он призвал привести систему расчётов к единому стандарту и обеспечить сопоставимость данных между госорганами и национальными компаниями.
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и социальные выплаты: кто и сколько получает в Казахстане?
- До 1 млн казахстанцев могут потерять часть работы из-за ИИ: Минтруда назвало профессии под угрозой
- Фейковые Beeline и Halyk рассылали SMS ловушки казахстанцам
- Что бесплатно для детей в Казахстане в 2026: полный список льгот и как их оформить
- Скандал в СОБР в Атырау: МВД начало служебную проверку