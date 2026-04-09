В Мажилисе заявили о серьёзных расхождениях в данных по казахстанскому содержанию в закупках национальных компаний. Депутат Едил Жанбыршин раскритиковал показатели КазМунайГаз и QazaqGaz , указав на противоречия в официальной статистике, передает корреспондент BAQ.KZ.

Цифры не совпадают

По словам депутата, данные национальных компаний и уполномоченного органа существенно расходятся.

«Так, по "КазМунайГазу": по данным компании доля товаров составляет 47%, тогда как по информации уполномоченного органа - 52–53%. По "QazaqGaz" компания заявляет около 61,5%, в то время как в официальной статистике фигурирует 77%. Возникает вопрос - чьи цифры правильные? Методика разная или идёт двойной подсчёт?», - заявил Жанбыршин.

В Министерстве энергетики объяснили, почему данные по казахстанскому содержанию могут различаться. По словам вице-министра Ерлана Акбарова, расхождения связаны с особенностями методики расчётов.

«Расхождения могут быть связаны с различными подходами к расчёту показателей. Речь идёт о разных категориях - это общие закупки национальных компаний и закупки в рамках контрактов недропользования. Кроме того, в расчёты могут включаться отдельные проекты и компании с особыми условиями», - пояснил вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров.

Требование унифицировать систему

Жанбыршин подчеркнул, что такая ситуация недопустима для государственной отчётности.

«Вы должны приносить в парламент одну цифру. Нельзя показывать разные данные по одной и той же теме», - отметил он.

По его словам, показатели должны быть прозрачными и единообразными, чтобы отражать реальную ситуацию в экономике. Депутат также отметил, что при разных методиках показатели могут выглядеть лучше или хуже, чем есть на самом деле.

В частности, более высокая цифра может создавать иллюзию роста казахстанского содержания, тогда как реальные показатели ниже. В связи с этим он призвал привести систему расчётов к единому стандарту и обеспечить сопоставимость данных между госорганами и национальными компаниями.