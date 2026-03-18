В Мажилис Парламента Республики Казахстан на пленарном заседании рассмотрели в первом чтении проект закона о совершенствовании трудового законодательства. Документ направлен на усиление защиты прав работников, повышение требований к безопасности труда и уточнение ряда процедур трудовых отношений, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства» инициирован группой депутатов и внесён на рассмотрение Мажилиса 17 ноября 2025 года.

По его словам, документ разработан для совершенствования законодательства в сфере трудовых отношений.

Защита чести и достоинства работников

В частности, в Трудовой кодекс Республики Казахстан предлагается закрепить нормы, направленные на защиту чести и достоинства работников в сфере труда.

Также вводится обязанность работодателя письменно уведомлять сотрудников об изменении условий труда.

Расширение полномочий акиматов

Поправками предлагается закрепить полномочия местных исполнительных органов по организации социального партнёрства на региональном уровне.

Речь идёт о взаимодействии с государственной инспекцией труда, представителями работников и работодателей, а также об обеспечении деятельности региональных трёхсторонних комиссий по социальному партнёрству и регулированию социально-трудовых отношений.

Новые нормы для работодателей

Законопроект уточняет ряд процедур в трудовых отношениях. Среди них:

порядок определения последнего рабочего дня, если он совпадает с периодом временной нетрудоспособности или социального отпуска;

установление оплаты времени, затраченного работником на прохождение предсменного медицинского освидетельствования — её размер будет определяться коллективным договором или актом работодателя;

обязанность работодателей приводить в соответствие с требованиями безопасности здания, оборудование, транспортные средства и другие средства труда, используемые в производственном процессе;

регулирование порядка расторжения трудового договора по инициативе работника, включая завершение процедуры передачи имущества работодателя для материально ответственных лиц.

Требования к инспекторам труда

Кроме того, предлагается ввести обязательство для государственных инспекторов труда регулярно повышать квалификацию в сфере трудовых отношений, безопасности и охраны труда, а также социального партнёрства.

Также закрепляются права технических инспекторов по охране труда.

Поправки в закон о местном управлении

Изменения также предлагается внести в Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении».

Согласно поправкам, органы местного управления должны будут обеспечивать реализацию государственной политики в области труда, безопасности и охраны труда.

Как отметил Аймагамбетов, все комитеты Мажилиса представили заключения по законопроекту, проведены три заседания рабочих групп и расширенное заседание профильного комитета.

Комитет рекомендовал вынести документ на рассмотрение пленарного заседания Мажилиса с предложением одобрить его в первом чтении.