Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин 8 апреля 2026 года на пленарном заседании озвучил данные о нападениях собак на людей, передает BAQ.kz.

Депутат представил поправки в законопроект об обсуждения поправок в Закон "Об ответственном обращении с животными".

"По данным местных исполнительных органов, за последний год от укусов собак пострадали 41 366 человек, из них 23 134 человека пострадали именно от бродячих собак. Для сравнения: в 2024 году было зафиксировано 38 848 нападений, из них 24 410 — со стороны бродячих собак.

То есть проблема не уменьшается. Она остаётся системной, острой и социально опасной», - сказал депутат.

Законопроект предлагает изменить подход к регулированию численности бродячих животных.

В частности, предлагается перейти от возврата бродячих собак в среду обитания к безвозвратному отлову. Также вводятся сроки временного содержания: не менее 5 дней для бродячих животных и 60 дней — для безнадзорных, у которых может быть владелец.

Как объяснил Нуркен Шарбиев, вице-министр экологии и природных ресурсов, бродячих собак будут усыплять через 5 дней, если их не заберут.

"Бродячие собаки после отлова будут содержаться не менее пяти дней. В течение пяти дней, если животное не будет устроено в приют или передано физическим либо юридическим лицам, оно подлежит умерщвлению. Расходы на содержание бродячих животных в этот период будут нести местные исполнительные органы за счет бюджета", - сказал он.

Как пояснил представитель минэкологии, отдельно регулируется порядок содержания безнадзорных животных, у которых есть владелец. В этом случае срок содержания составляет до 60 дней. При этом все расходы за содержание таких животных возлагаются на их владельцев, в соответствии с действующими нормами законодательства.

Новые правила направлены на упорядочение системы обращения с животными и повышение безопасности населения.