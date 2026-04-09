В Мажилисе подняли вопрос прозрачности закупок в нефтегазовой отрасли. Депутат Дуйсенбай Турганов заявил о многочисленных жалобах бизнеса на предвзятость при предквалификационном отборе компаний, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, предприниматели указывают на субъективный подход и возможную аффилированность.

«Есть жалобы, что условия подгоняются под определённые компании. Возникают вопросы к работе аудиторских организаций», - отметил Турганов.

Что ответили в «КазМунайГазе»

Директор департамента закупок и снабжения КазМунайГаз Бахтияр Исаев заявил, что данный процесс находится вне прямой компетенции КМГ.

«Предквалификационный отбор проводится на базе “Самрук-Казына Контракт”, который является оператором фонда по закупкам», - пояснил он.

Как проходит отбор

В Самрук-Казына Контракт отметили, что процесс включает выездные проверки с участием экспертов и представителей отрасли.

«В составе комиссий участвуют представители Национальной палаты предпринимателей и отраслевых ассоциаций. Процесс максимально прозрачный», - заявили в организации.

Также, по их словам, были ужесточены требования к участникам тендеров. Теперь компании должны подтверждать наличие необходимой техники, оборудования и квалифицированного персонала.

Критика депутатов

Несмотря на это, депутаты выразили сомнения в эффективности действующей системы. Депутат Едил Жанбыршин заявил, что предквалификация может использоваться как инструмент ограничения конкуренции.

По его словам, отдельные компании проходят отбор, а другие - нет, после чего в тендерах участвуют «удобные» подрядчики. Он предложил упростить систему и отказаться от предквалификационного этапа.

«Если технические требования прописаны чётко, предквалификация не нужна», - отметил Жанбыршин.

В качестве решения депутаты предлагают:

снизить влияние «человеческого фактора»;

усилить цифровизацию процессов;

прописывать чёткие и прозрачные технические требования.

По мнению парламентариев, это позволит минимизировать коррупционные риски и повысить конкуренцию в закупках.