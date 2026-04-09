В Мажилисе заявили о рисках предвзятости в закупках «КазМунайГаз» и «Самрук-Казына»
В Мажилисе заявили о жалобах бизнеса на предвзятость при закупках КМГ. Депутаты говорят о возможных схемах и требуют больше прозрачности.
В Мажилисе подняли вопрос прозрачности закупок в нефтегазовой отрасли. Депутат Дуйсенбай Турганов заявил о многочисленных жалобах бизнеса на предвзятость при предквалификационном отборе компаний, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, предприниматели указывают на субъективный подход и возможную аффилированность.
«Есть жалобы, что условия подгоняются под определённые компании. Возникают вопросы к работе аудиторских организаций», - отметил Турганов.
Что ответили в «КазМунайГазе»
Директор департамента закупок и снабжения КазМунайГаз Бахтияр Исаев заявил, что данный процесс находится вне прямой компетенции КМГ.
«Предквалификационный отбор проводится на базе “Самрук-Казына Контракт”, который является оператором фонда по закупкам», - пояснил он.
Как проходит отбор
В Самрук-Казына Контракт отметили, что процесс включает выездные проверки с участием экспертов и представителей отрасли.
«В составе комиссий участвуют представители Национальной палаты предпринимателей и отраслевых ассоциаций. Процесс максимально прозрачный», - заявили в организации.
Также, по их словам, были ужесточены требования к участникам тендеров. Теперь компании должны подтверждать наличие необходимой техники, оборудования и квалифицированного персонала.
Критика депутатов
Несмотря на это, депутаты выразили сомнения в эффективности действующей системы. Депутат Едил Жанбыршин заявил, что предквалификация может использоваться как инструмент ограничения конкуренции.
По его словам, отдельные компании проходят отбор, а другие - нет, после чего в тендерах участвуют «удобные» подрядчики. Он предложил упростить систему и отказаться от предквалификационного этапа.
«Если технические требования прописаны чётко, предквалификация не нужна», - отметил Жанбыршин.
В качестве решения депутаты предлагают:
- снизить влияние «человеческого фактора»;
- усилить цифровизацию процессов;
- прописывать чёткие и прозрачные технические требования.
По мнению парламентариев, это позволит минимизировать коррупционные риски и повысить конкуренцию в закупках.
