В Мажилисе состоялось итоговое пленарное заседание 2025 года. Итоги парламентского года подвёл председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, отметив, что прошедший год был насыщенным как в политическом, так и в законодательном плане, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, начало года было ознаменовано трехлетием исторического Послания Главы государства, которое задало стратегический вектор развития страны и стало отправной точкой глубинных политических реформ. Этому событию было посвящено отдельное пленарное заседание.

"Начало года было ознаменовано трехлетием исторического Послания Главы государства – важного документа, который задал стратегический вектор развития страны и положил начало глубинным политическим реформам. Этому знаковому событию мы посвятили специальное пленарное заседание. По его итогам была принята резолюция с обращением ко всем гражданам страны с призывом объединиться ради одной цели - построения Справедливого Казахстана", — заявил Ерлан Кошанов.

Он напомнил, что 2025 год был отмечен важными юбилейными датами для казахстанской государственности, в том числе 30-летием Конституции.

"Мы отметили 30-летие Конституции Республики Казахстан – основного закона, который стал фундаментом независимости и правопорядка. По поручению Главы государства был принят инициированный депутатами Закон “Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Казахстана”, который стал актом проявления гуманизма. Под действие амнистии подпадает порядка семнадцати тысяч осужденных", — сказал председатель Мажилиса.

Говоря о сохранении исторической памяти, Ерлан Кошанов отметил масштабные мероприятия, посвященные мужеству народа в годы Великой Отечественной войны.

"Прошедший год ознаменовался масштабными мероприятиями в память о мужестве нашего народа в Великой Отечественной войне. Эти исторические события еще раз напомнили нам о ценности мирного неба, о мужестве и стойкости казахстанцев в те годы", — подчеркнул он.

Отдельно спикер остановился на работе Национального курултая и программном выступлении Президента в Бурабае.

"Продолжились заседания Национального курултая – уникальной платформы для прямого диалога с общественностью. Программный характер носило выступление Президента в Бурабае, которое задало стратегический вектор развития для внутренней политики страны. Главой государства была поддержана инициатива депутатов о необходимости разработки Концепции внутренней политики. Особое внимание в предложенном документе уделено Общественной палате при Мажилисе, что является наглядным свидетельством признания эффективности её работы", — отметил Ерлан Кошанов.

Значительный блок выступления был посвящен внешнеполитической активности и парламентской дипломатии.

"2025 год стал периодом интенсивной внешнеполитической активности и значимых международных инициатив. Глава государства выступил на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на заседаниях Совета глав государств ШОС и СНГ, принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Будапеште. О возрастающем стратегическом значении региона свидетельствует и открытие по инициативе Главы государства Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", — сказал он.

Ерлан Кошанов также отметил активное развитие парламентской дипломатии и проведение в Астане ХIV пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркских государств.

Говоря о законодательной работе, председатель Мажилиса сообщил, что в 2025 году парламентом принято 100 законов, из которых 24 были инициированы депутатами.

"Мы приняли целый ряд важных законодательных актов, в основе которых лежат поручения Главы государства. В этом году нами принято 100 законов, из которых 24 инициированы депутатами. Мы завершили работу над ключевыми кодексами страны – Водным, Бюджетным, Налоговым, Строительным и Цифровым. Каждый из них прошел путь содержательных обсуждений, острых дискуссий и экспертной критики", — заявил он.

Он подчеркнул, что после завершения работы над кодексами парламент перешел к законодательству будущего.

"Принят новый Закон “Об искусственном интеллекте”. Казахстан стал второй после Европейского союза юрисдикцией, где действует отдельный специальный закон в этой сфере. Отдельно хочется остановиться на законах, принятых в рамках курса "Закон и порядок", социальной сфере и защите граждан: Последовательно реализуя курс “Закон и порядок”, депутатами принят ряд важных норм. Введены меры против лудомании, установлен запрет на рекламу букмекерских контор и тотализаторов, дана принципиальная правовая оценка принуждению к вступлению в брак. Для сдерживания телефонного мошенничества введена уголовная ответственность для дропперов и ограничение на количество абонентских номеров" ", — отметил Ерлан Кошанов.

В завершение Ерлан Кошанов подчеркнул, что принятые законы создают условия для дальнейшего развития страны, и призвал депутатов активно работать с избирателями в регионах.