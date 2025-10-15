Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев заявил, что министерство рассматривает вопрос о привлечении акушеров-гинекологов к плановым медицинским осмотрам школьниц старших классов. Об этом он рассказал в кулуарах Мажилиса Парламента РК, передаёт BAQ.KZ.

"Коллеги, мы будем рассматривать. Но снова вы должны понимать: девочке 14 лет, значит, проверки гинеколога мы сейчас будем рассматривать. Акушера-гинеколога в старших классах, возможно, будем вводить. Это не связано с этим случаем. В принципе, вопрос о необходимости, в том числе посещения и консультации акушеров-гинекологов, у нас в целом рассматривается. Сейчас в рамках стандарта организации оказания медицинской помощи будем этот вопрос изучать", — сообщил Султангазиев.

Он также отметил, что вопросы здоровья и формирования здорового образа жизни должны быть неотъемлемой частью воспитательного процесса.

"Конечно, необходимо проводить. И родителям необходимо проводить. И детскому родителю надо внедрить. Необходимы отдельные вопросы о здоровье, ведении здорового образа жизни — это обязательно нужно", — сказал первый вице-министр.

Султангазиев напомнил, что ранее в школах преподавался предмет валеология, и подчеркнул важность просветительской работы со стороны системы здравоохранения.