В учреждениях здравоохранения области Жетісу выявлены грубые нарушения в сфере оказания медицинских услуг. Прокуратура Каратальского района установила, что ряд специалистов оказывали медицинскую помощь населению без необходимых сертификатов, а некоторые учреждения — без лицензии на осуществление медицинской деятельности, передаёт BAQ.KZ.

По итогам проверки к административной ответственности привлечены 20 человек, в том числе 3 руководителя — главный врач центральной районной больницы и его заместители. Общая сумма штрафов составила 4 049 960 тенге.

"Дополнительно выявлены нарушения правил вакцинации населения. За это к ответственности привлечены 4 заведующих сельских больниц, им назначены штрафы в размере 157 280 тенге", - добавили в Генпрокуратуре страны.

Благодаря мерам прокурорского реагирования удалось защитить права 148 граждан, из них более 100 — несовершеннолетние. Также в бюджет возмещено 12,8 млн тенге.

Прокуратура продолжает контроль за соблюдением законодательства в сфере медицины с целью обеспечения безопасности и прав пациентов.