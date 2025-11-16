В столице Мексики произошли столкновения между участниками антиправительственного марша "Поколение Z" и силами правопорядка. По данным секретаря общественной безопасности Мехико Пабло Васкеса Камачо, в результате инцидента пострадали свыше 100 полицейских, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Из них 60 сотрудникам с лёгкими травмами помощь оказали на месте. Ещё 40 были госпитализированы — преимущественно с ушибами и порезами. Четверо получают специализированную медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

По словам Васкеса Камачо, демонстрация началась мирно, однако ситуация изменилась, когда группа протестующих в масках начала совершать агрессивные действия. В ответ власти усилили полицейское присутствие для обеспечения безопасности остальных участников марша.

Агрессивная группа атаковала правоохранителей, в том числе с использованием взрывоопасных предметов. Полиция оттеснила нападавших, изъяв камни, палки, цепи и другие предметы, которыми могли нанести вред.

Всего задержаны 20 человек, которых доставили в прокуратуру для установления причастности к беспорядкам. Власти подчёркивают, что полиция действовала исключительно в рамках обеспечения порядка и не поддавалась на провокации.