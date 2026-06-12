В Мехико стартовал чемпионат мира по футболу 2026 года
Сегодня 2026, 03:41
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Сегодня 2026, 03:41Сегодня 2026, 03:41
237Фото: © AP Photo / Ricardo Mazalan
В Мехико состоялась церемония открытия 23-го чемпионата мира по футболу. Турнир впервые в истории проходит сразу в трех странах — Мексике, США и Канаде. Открытие прошло на стадионе «Ацтека» в столице Мексики.
В рамках церемонии выступили известные исполнители, в том числе колумбийская певица Шакира. После церемонии стартовый матч турнира провели сборные Мексики и Южно-Африканской Республики.
Чемпионат мира 2026 года стал крупнейшим в истории турнира. В нем принимают участие 48 национальных сборных, представляющих все континенты. Матчи проходят на стадионах Мексики, США и Канады.
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