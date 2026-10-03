В Мексике готовят запрет на двойное гражданство для кандидатов в президенты

Мексика приблизилась к завершению конституционной реформы, которая предусматривает запрет на наличие второго гражданства у кандидатов в президенты страны.

Как сообщает Reuters, инициатива также распространяется на кандидатов на должности губернаторов штатов и мэра Мехико.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что мера направлена на защиту страны от иностранного вмешательства. По ее словам, руководители государства должны иметь только одно гражданство и представлять интересы Мексики.

Критики инициативы считают, что реформа может ограничить политические права граждан с двойным гражданством и создать препятствия для участия в выборах ряда политиков, в том числе представителей правящей партии «Морена» и ее союзников.

Поправки уже одобрены обеими палатами Конгресса Мексики. Кроме того, их поддержали законодательные собрания всех 32 штатов страны.

Следующим этапом станет формальное принятие законодателями декларации о конституционности. После этого изменения опубликуют в официальном вестнике, и они вступят в силу.

В настоящее время Конституция Мексики не запрещает президенту и губернаторам иметь двойное гражданство.