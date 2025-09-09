В Мексике поезд протаранил двухэтажный автобус
В результате столкновения погибли как минимум 10 человек.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Недалеко от мексиканской столицы в муниципалитете Атлакомулько товарный поезд врезался в двухэтажный пассажирский автобус, пересекавший железнодорожные пути, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
По официальным данным, в результате столкновения погибли как минимум 10 человек, более 60 получили ранения. Возраст пострадавших - от 19 до 48 лет. Машинист поезда заявил, что автобус пытался проскочить перед составом.
Свидетели трагедии утверждают, что на переезде не было шлагбаума и чётких предупреждающих знаков. Один из работников расположенной неподалёку станции техобслуживания рассказал, что слышал гудок локомотива незадолго до удара.
Железнодорожная компания Canadian Pacific Kansas City of Mexico, базирующаяся в Калгари, Канада, подтвердила факт аварии и выразила соболезнования семьям погибших. Представители компании отметили, что их сотрудники работают на месте трагедии вместе с властями. В CPKC возложили ответственность на водителя автобуса, который, по версии компании, пытался "обогнать поезд".
Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.
Самое читаемое
- На турнире по казакша курес в Ерейментау юноша впал в клиническую смерть
- Что даст Казахстану переход к однопалатному Парламенту? Мнение политолога
- В Костанае 10-летнюю девочку сбила машина на пешеходном переходе
- Цифровизация и ИИ стали новой национальной идеей Казахстана — Ерлан Карин
- В нефтегазовых компаниях Казахстана выявили хищения на 250 млн тенге