В Мексике после землетрясения магнитудой 6,5 зафиксировали более 900 афтершоков
Пострадали 12 человек.
Сегодня, 20:24
Фото: Pixabay.com
В Мексике после мощного землетрясения сейсмологи зарегистрировали 936 афтершоков. Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба страны, передаёт BAQ.KZ.
По данным специалистов, по состоянию на 20:00 2 января было зафиксировано 936 повторных подземных толчков после землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего в районе города Сан-Маркос в штате Герреро. Самый сильный афтершок достиг магнитуды 4,7. Мониторинг сейсмической активности продолжается.
Основное землетрясение произошло в 15 километрах к юго-западу от Сан-Маркоса. Очаг залегал на глубине около 10 километров. В результате подземных толчков в столице страны — Мехико — пострадали 12 человек.
