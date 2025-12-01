  • 17 Декабря, 02:38

В Мексике разбился легкомоторный самолёт: погибли не менее семи человек

Фото: Anadolu

В Мексике потерпел крушение легкомоторный самолёт, в результате чего погибли как минимум семь человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство "Анадолу". Авиакатастрофа произошла примерно в 50 километрах к западу от Мехико, недалеко от международного аэропорта Толука.

Как сообщил координатор Службы гражданской обороны Мехико Адриан Эрнандес, воздушное судно упало в пяти километрах от аэропорта при попытке совершить аварийную посадку. Самолёт не смог дотянуть до взлётно-посадочной полосы и рухнул на землю.

По предварительным данным, на борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа. На данный момент спасатели обнаружили тела семи погибших. Информация о судьбе остальных находившихся на борту уточняется. Причины крушения устанавливаются, начато официальное расследование.

