В мексиканском городе Ла-Бреча произошло вооруженное столкновение, которое унесло жизни по меньшей мере 13 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Cronica.

Как сообщает издание Cronica со ссылкой на секретаря по безопасности и защите граждан Мексики Омара Гарсию Харфуха, погибшие, по предварительной информации, являлись предполагаемыми преступниками, а еще четверо человек были арестованы в ходе операции.

Инцидент произошел во время федеральной спецоперации с участием представителей министерства военно-морского флота и других мексиканских ведомств. Местные власти пока не раскрывают точное число жертв и их личности, а также детали столкновения.

По сообщениям жителей Ла-Бречи, во второй половине дня город был охвачен продолжительной стрельбой, а на въезде в населенный пункт были замечены бронетехника и федеральные силы. Местные СМИ отмечают, что ситуация в городе остается напряженной, а федеральные ведомства продолжают расследование и обеспечивают безопасность.