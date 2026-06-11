В Мексике за несколько часов до открытия ЧМ-2026 были убиты пятеро полицейских

В мексиканском штате Мичоакан неизвестные напали на полицейский патруль, в результате чего погибли пять сотрудников правоохранительных органов. Еще пятеро полицейских получили ранения, сообщили власти региона.

Инцидент произошел в муниципалитете Науатсен, расположенном примерно в 300 километрах от Мехико. По данным министерства общественной безопасности штата, вооруженные люди открыли огонь по патрульному автомобилю во время несения службы. После нападения в районе была начата операция по поиску подозреваемых. В ходе мероприятий правоохранители обнаружили два брошенных пикапа с пулевыми повреждениями. В автомобилях находились оружие и боеприпасы.

Губернатор штата Мичоакан Альфредо Рамирес Бедолья осудил нападение и заявил, что виновные будут привлечены к ответственности. Официально организаторы атаки пока не установлены. Вместе с тем СМИ отмечают, что в этом районе действует преступная группировка «Картель нового поколения Халиско».

Нападение произошло за несколько часов до открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, одним из хозяев которого является Мексика. Первый матч турнира должен пройти с участием сборных Мексики и Южной Африки. Власти страны ранее сообщили о масштабных мерах безопасности на время проведения чемпионата. Для охраны общественного порядка задействованы более 100 тысяч военнослужащих, полицейских и сотрудников частных охранных структур. Также используются беспилотники, авиация и служебные собаки.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Мексике, США и Канаде.