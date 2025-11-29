В Меркенском районе трое молодых людей заблудились в песчаной местности
Все трое были найдены спасателями.
В Меркенском районе Жамбылской области, примерно в 30 км от села Татты, сотрудники МЧС совместно с полицейскими провели масштабную поисковую операцию по поиску заблудившейся группы молодых людей, передаёт BAQ.KZ.
По информации ведомства, вечером накануне трое молодых людей выехали на автомобиле и вскоре потеряли ориентир, оказавшись в песчаной зоне. Для поисков были задействованы кинологические расчёты и беспилотные летательные аппараты МЧС.
В течение дня спасателям удалось обнаружить всех троих. Медицинская помощь им не потребовалась.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности при поездках в труднодоступные или малознакомые районы: сообщать близким маршрут, брать запас воды и заряженные телефоны, а также избегать поездок в тёмное время суток.
