В субботу утром в районе Эрдемли провинции Мерсин произошла серьёзная авария: микроавтобус, перевозивший школьников, на большой скорости врезался в припаркованный грузовик. В результате погибли два человека, включая ребёнка, ещё десять получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Haber Global.

По информации агентства, трагедия случилась на трассе Мерсин–Анталья (D400), неподалёку от пляжа Йемишкуму в квартале Аяш. Микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик с прицепом.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулём, что и привело к столкновению. После удара часть кузова микроавтобуса вмялась в прицеп грузовика, а одно из колёс оторвалось и закатилось под машину.

В микроавтобусе находились дети из интерната, прибывшие из Диярбакыра на отдых в Мерсин. В результате аварии погиб один ребёнок и ещё один пассажир. Десять человек получили травмы различной степени тяжести, один из них — в критическом состоянии.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, пожарные и бригады скорой помощи. Раненые были доставлены в ближайшие больницы. Тела погибших после осмотра направлены в морг для проведения экспертизы.

По данным СМИ, в своём первом объяснении водитель признался, что уснул за рулём, в результате чего произошла трагедия.