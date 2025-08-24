В Мерсине микроавтобус со школьниками врезался в грузовик: двое погибших, десять раненых
Водитель микроавтобуса уснул за рулём.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В субботу утром в районе Эрдемли провинции Мерсин произошла серьёзная авария: микроавтобус, перевозивший школьников, на большой скорости врезался в припаркованный грузовик. В результате погибли два человека, включая ребёнка, ещё десять получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Haber Global.
По информации агентства, трагедия случилась на трассе Мерсин–Анталья (D400), неподалёку от пляжа Йемишкуму в квартале Аяш. Микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик с прицепом.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулём, что и привело к столкновению. После удара часть кузова микроавтобуса вмялась в прицеп грузовика, а одно из колёс оторвалось и закатилось под машину.
В микроавтобусе находились дети из интерната, прибывшие из Диярбакыра на отдых в Мерсин. В результате аварии погиб один ребёнок и ещё один пассажир. Десять человек получили травмы различной степени тяжести, один из них — в критическом состоянии.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские, пожарные и бригады скорой помощи. Раненые были доставлены в ближайшие больницы. Тела погибших после осмотра направлены в морг для проведения экспертизы.
По данным СМИ, в своём первом объяснении водитель признался, что уснул за рулём, в результате чего произошла трагедия.
Самое читаемое
- Около 600 рабочих мест создадут на откормочной площадке в Туркестанской области
- Под рельсами поезда погибла целая отара овец в Акмолинской области
- Гражданина Нигерии два раза пытались выдворить из Казахстана: он игнорирует суд
- Казахстанский военный оркестр покорил публику на Красной площади в Москве
- Найдут ли компромисс Трамп, Путин и Зеленский, и как это повлияет на страны ЦА