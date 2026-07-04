В метро Алматы у пассажира изъяли телескопическую дубинку
Запрещенный предмет обнаружили при досмотре с использованием рентгенотелевизионной установки. По факту проводится проверка.
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В одном из вестибюлей алматинского метрополитена сотрудники полиции совместно со службой транспортной безопасности выявили у пассажира запрещенный к проносу предмет — телескопическую дубинку. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
По информации полиции, опасный предмет был обнаружен во время досмотра багажа с помощью рентгенотелевизионной установки.
Телескопическую дубинку изъяли. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.
В полиции напомнили, что в целях обеспечения безопасности пассажиров в метрополитене осуществляется обязательный досмотр ручной клади, а пронос ряда потенциально опасных предметов запрещен.
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