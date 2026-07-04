В метро Алматы у пассажира изъяли телескопическую дубинку

В одном из вестибюлей алматинского метрополитена сотрудники полиции совместно со службой транспортной безопасности выявили у пассажира запрещенный к проносу предмет — телескопическую дубинку. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По информации полиции, опасный предмет был обнаружен во время досмотра багажа с помощью рентгенотелевизионной установки.

Телескопическую дубинку изъяли. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

В полиции напомнили, что в целях обеспечения безопасности пассажиров в метрополитене осуществляется обязательный досмотр ручной клади, а пронос ряда потенциально опасных предметов запрещен.