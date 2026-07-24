В метро Алматы у пассажира обнаружили нож и наручники

На станции метро «Райымбек» в Алматы у одного из пассажиров во время досмотра обнаружили нож и наручники, сообщает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, проверку совместно проводили сотрудники полиции и службы транспортной безопасности.

Подозрительные предметы были выявлены с помощью рентгено-телевизионной установки при досмотре багажа.

«С помощью рентгено-телевизионной установки в сумке одного из пассажиров были обнаружены нож и специальное средство – наручники. Мужчина был задержан и передан сотрудникам Управления полиции Жетысуского района для дальнейшего разбирательства», – сообщили в полиции.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки действиям задержанного будет дана правовая оценка.

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