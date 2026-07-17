В метро Ташкента обрушилась часть потолка, пострадали два человека
Инцидент произошел на станции наземной линии «Турон».
17 Июля 2026, 00:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
17 Июля 2026, 00:2417 Июля 2026, 00:24
156
В Ташкенте на станции наземной линии метро «Турон» произошло частичное обрушение декоративных элементов потолка. В результате происшествия легкие травмы получили два пассажира, сообщают местные СМИ.
По данным городских властей, инцидент произошел 16 июля на платформе 13-й станции наземной линии метро.
«Произошло частичное обрушение декоративных облицовочных элементов потолка на платформу. В результате происшествия два пассажира получили легкие телесные повреждения», — говорится в сообщении.
После инцидента специалисты Ташкентского метрополитена совместно с профильными организациями приступили к визуальному и техническому обследованию конструкций, чтобы установить причины произошедшего и оценить состояние станции.
Самое читаемое
- В СКО ремонтируют 35 километров трассы к границе с Россией
- Бекхэмы, принц Уильям и жена Месси: самые яркие реакции на полуфинал ЧМ
- Тело новорожденного нашли в канализации: мать ребенка задержана в Астане
- До 2 млн тенге и выше: названы самые высокооплачиваемые вакансии июня
- 200 млрд теңге пытались вывести из Казахстана через аффилированные предприятия