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В метро Ташкента обрушилась часть потолка, пострадали два человека

Инцидент произошел на станции наземной линии «Турон».

17 Июля 2026, 00:24
АВТОР
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17 Июля 2026, 00:24
17 Июля 2026, 00:24
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В Ташкенте на станции наземной линии метро «Турон» произошло частичное обрушение декоративных элементов потолка. В результате происшествия легкие травмы получили два пассажира, сообщают местные СМИ.

По данным городских властей, инцидент произошел 16 июля на платформе 13-й станции наземной линии метро.

«Произошло частичное обрушение декоративных облицовочных элементов потолка на платформу. В результате происшествия два пассажира получили легкие телесные повреждения», — говорится в сообщении.

После инцидента специалисты Ташкентского метрополитена совместно с профильными организациями приступили к визуальному и техническому обследованию конструкций, чтобы установить причины произошедшего и оценить состояние станции.

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