В метро Ташкента обрушилась часть потолка, пострадали два человека

В Ташкенте на станции наземной линии метро «Турон» произошло частичное обрушение декоративных элементов потолка. В результате происшествия легкие травмы получили два пассажира, сообщают местные СМИ.

По данным городских властей, инцидент произошел 16 июля на платформе 13-й станции наземной линии метро.

«Произошло частичное обрушение декоративных облицовочных элементов потолка на платформу. В результате происшествия два пассажира получили легкие телесные повреждения», — говорится в сообщении.

После инцидента специалисты Ташкентского метрополитена совместно с профильными организациями приступили к визуальному и техническому обследованию конструкций, чтобы установить причины произошедшего и оценить состояние станции.