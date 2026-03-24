Департамент финансовых расследований (АФМ) по городу Астана объявил в межгосударственный розыск гражданина Республики Казахстан Ильяра Ювашева, 23 июня 1998 года рождения, известного в сети под псевдонимом andersonchik1, передает BAQ.KZ.

Он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, действовавшего без лицензии на территории страны. По данным следствия, в 2024–2025 годах Ювашев участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game.

Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций использовались 22 подставных юридических лица, POS-терминалы и электронные платежные инструменты. Общая сумма средств игроков, прошедших через систему, превышает 3,6 млрд тенге.

Департамент АФМ просит всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить в дежурную часть по телефонам:

+7 7172 70 84 79 (вн. 21384)

Call-center: 1458

Анонимность и вознаграждение гарантируются.

В то же время продолжается расследование в отношении гражданина Республики Беларусь Андрея Бурима — блогера «Mellstroy», который продвигал интернет-казино через социальные сети, организуя конкурсы и челленджи на TikTok, YouTube Shorts и других платформах. Он также объявлен в международный розыск.

По информации следствия, деятельность незаконных интернет-казино наносила значительный социальный и экономический ущерб, вовлекая граждан, в том числе несовершеннолетних, в азартные игры, способствуя росту лудомании, утрате доходов населения и оттоку капитала в офшорные юрисдикции.