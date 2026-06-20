В МИД Ирана опровергли сообщения о закрытии Ормузского пролива

В Министерстве иностранных дел Ирана опровергли сообщения о закрытии Ормузского пролива.

Как сообщают иранские СМИ, об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

Он назвал безосновательными публикации ряда СМИ о прекращении судоходства через Ормузский пролив.

По словам Багаи, Вооруженные силы Ирана в соответствии с меморандумом о взаимопонимании приняли необходимые меры для обеспечения безопасного прохода торговых судов через пролив.