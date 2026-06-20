В МИД Ирана опровергли сообщения о закрытии Ормузского пролива
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Иран закрыл Ормузский пролив и приостановил переговоры с США после ударов Израиля по Ливану.
Сегодня 2026, 16:35
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Сегодня 2026, 16:35Сегодня 2026, 16:35
93Фото: Reuters
В Министерстве иностранных дел Ирана опровергли сообщения о закрытии Ормузского пролива.
Как сообщают иранские СМИ, об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.
Он назвал безосновательными публикации ряда СМИ о прекращении судоходства через Ормузский пролив.
По словам Багаи, Вооруженные силы Ирана в соответствии с меморандумом о взаимопонимании приняли необходимые меры для обеспечения безопасного прохода торговых судов через пролив.
"Судоходство по этому маршруту продолжается", - подчеркнул представитель МИД Ирана.
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