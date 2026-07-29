Распоряжением Главы государства Арман Кайратович Исагалиев назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Казахстана.

Иных кадровых решений или подробностей о распределении обязанностей нового заместителя министра в сообщении не приводится.

Арман Исагалиев – профессиональный дипломат с более чем 30-летним опытом работы. До нового назначения он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Государстве Катар.