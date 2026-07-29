В МИД Казахстана назначили нового заместителя министра
29 Июля 2026, 09:01
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29 Июля 2026, 09:0129 Июля 2026, 09:01
134Фото: astanatimes
Распоряжением Главы государства Арман Кайратович Исагалиев назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Соответствующее распоряжение подписал Президент Казахстана.
Иных кадровых решений или подробностей о распределении обязанностей нового заместителя министра в сообщении не приводится.
Арман Исагалиев – профессиональный дипломат с более чем 30-летним опытом работы. До нового назначения он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Государстве Катар.
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