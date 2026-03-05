В Министерстве иностранных дел Казахстана прошла встреча первого заместителя министра Ержана Ашикбаева с представителями рабочей группы ЭСКАТО ООН. Стороны обсудили создание в Алматы Центра цифровых решений для устойчивого развития, сообщает BAQ.kz.

Рабочая группа ЭСКАТО прибыла в Казахстан, чтобы оценить инфраструктуру, уровень развития цифровых технологий и готовность страны к размещению такого центра.

Ержан Ашикбаев представил основные идеи проекта и рассказал о задачах будущего Центра. По его словам, он может стать региональной площадкой для обмена цифровыми решениями и опытом между странами.

"Создание Центра позволит продвигать цифровую повестку во внешней политике Казахстана и подтвердить готовность страны участвовать в региональных инициативах в рамках ЭСКАТО ООН", - отметил Ашикбаев.

Представители ЭСКАТО также отметили высокий уровень развития цифровых технологий в Казахстане и успехи страны в цифровой трансформации.

Что такое ЭСКАТО

ЭСКАТО ООН - это Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана. Организация занимается развитием экономического сотрудничества, цифровых технологий, устойчивого развития и региональной интеграции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.