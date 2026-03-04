В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о возможной отправке воинского контингента в Сектор Газа. В ведомстве подчеркнули, что речь идет исключительно о гуманитарной составляющей возможного участия страны в международных стабилизационных усилиях, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

«Мы знаем, что в средствах массовой информации также активно обсуждался вопрос о якобы направлении воинского контингента. В этой связи призываем опираться на официальные источники», - сказал официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев.

По его словам, речь идет исключительно о гуманитарной составляющей возможного участия Казахстана в международных стабилизационных усилиях.

«Глава государства в своем выступлении заявил, что Казахстан готов поддержать международные силы стабилизации, направив медицинские подразделения, связанные с полевым госпиталем, а также наблюдателей в Центр гражданско-военной координации. То есть речь идет исключительно о гуманитарной составляющей операции. Решение на отправку принимается строго в соответствии с действующим законодательством», - подчеркнул он.

По словам Жетыбаева, наша страна также готова оказать продовольственную гуманитарную помощь, выделить 500 образовательных грантов для палестинских студентов в казахстанских вузах на 5 лет.