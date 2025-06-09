Председатель Комитета международной информации – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал возможную эвакуацию казахстанцев из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе, передает BAQ.KZ.

"Этот синдром эвакуации... Вы знаете сколько вопросов? Если с нашим гражданином за рубежом что-то случилось или происходит, наше посольство, наши дипломаты помогут обязательно. По поводу ситуации с Лос-Анджелесе - там нет никаких военных действий, аэропорты работают в штатном режиме. Зачем кого-то эвакуировать? Скажите? Обращений от наших граждан не поступало, никто не жаловался. В США прекрасно работает интернет и телевидение. Все граждане могут посмотреть, что там происходит. Мы же не нянька: "Каждому гражданину говорить, это не делай, то делай", – сказал Смадияров на брифинге в МИД.

Он обратился к казахстанцам и попросил перед посещением города убедиться, куда он едет и насколько это будет безопасно. Также он подчеркнул, что нелегальные мигранты вне закона. В связи с этим американское правительство вправе высылать всех граждан, которые находятся у них нелегально, за пределы своей страны, добавил представитель МИД РК.

"То же самое делается и в нашей стране ежедневно. Если человек поехал законно, он покажет документы и может спокойно там оставаться. Если незаконно, то будь добр, неси свое наказание и возвращайся домой либо улетай в другую страну", - заключил Смадияров.