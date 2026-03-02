В МИД Казахстана сделали заявление в связи с трагическими событиями в Иране
Казахстан подчеркивает важность сохранения человечности в условиях вооруженных конфликтов.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало заявление в связи с последними трагическими событиями в Иране, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ерлан Жетыбаев выразил глубокие соболезнования народу Ирана.
«В связи с гибелью мирных жителей, в том числе детей, а также представителей высшего руководства Исламской Республики в результате последних трагических событий», — говорится в заявлении.
В МИД также выразили сожаление в связи с ударами по гражданским объектам арабских государств, не участвующих в войне против Ирана, подчеркнув, что Казахстан последовательно развивает с ними отношения дружбы и всестороннего сотрудничества.
В ведомстве отметили, что соблюдение норм международного гуманитарного права требует особой защиты гражданских объектов и мирного населения во время конфликтов. Казахстан, являясь одним из инициаторов Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, подчеркивает важность сохранения человечности в условиях вооруженных конфликтов.
«Подтверждаем неизменность своей принципиальной позиции о необходимости урегулирования международных споров и конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами при неукоснительном соблюдении норм международного права и Устава ООН», – говорится в заявлении.
В завершение в МИД РК призвали все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность и ответственность в целях недопущения дальнейшей эскалации насилия в регионе.
