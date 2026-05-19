В микрорайоне Зердели Алматы откроют школу на 550 мест

Завершить строительство планируется в течение месяца.

Фото: Акимат города Алматы

К новому учебному году в микрорайоне Зердели Алатауского района Алматы откроется новая школа на 550 мест. Здание рассчитано на учащихся 5–11 классов. Наполняемость классов составит до 25 учеников.

Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы и устраняются незначительные замечания. 

В школе предусмотрены 22 учебных кабинета, лаборатории физики, химии и биологии, кабинеты робототехники, компьютерные классы, мультимедийный кабинет, библиотека, медиатека, спортивный и актовый залы.

Также на территории обустроены спортивные и игровые площадки, выполнено озеленение и благоустройство.

