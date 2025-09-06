В Милане тысячи людей прощаются с легендарным итальянским модельером Джорджо Армани, который ушёл из жизни 4 сентября на 92-м году жизни, передаёт BAQ.KZ.

Гроб с телом знаменитого дизайнера выставлен для публичного прощания в Театре Армани, который переоборудован в штаб-квартиру модного дома в 2001 году. В затемнённом зале, освещённом свечами, установлен портрет Армани на большом экране. Желающие почтить память модельера выстраиваются в очередь, чтобы пройти мимо закрытого деревянного гроба.

Церемония прощания продлится два дня, а похороны состоятся в понедельник в узком семейном кругу.

Армани возглавлял одну из крупнейших модных империй мира. Его состояние Forbes оценивал примерно в 11,8 миллиарда долларов. Дизайнер не имел детей, что оставляет открытым вопрос о будущем его бренда.