В Минэкологии пояснили, каким предприятиям нельзя работать без экологического разрешения

Не каждому предприятию в Казахстане нужно получать экологическое разрешение. Требование зависит от того, насколько работа конкретного объекта влияет на окружающую среду. В Минэкологии разъяснили, кому разрешение обязательно, а кому достаточно декларации, передает BAQ.KZ.

Само экологическое разрешение закрепляет условия, при которых предприятие ведет деятельность, и требования, которые оно должно соблюдать при эксплуатации объекта.

Чтобы определить объем таких требований, объекты в Казахстане делят на четыре категории по степени воздействия на окружающую среду. При оценке учитывают характер деятельности, производственную мощность, масштаб работы и уровень воздействия.

Наиболее серьезные требования предусмотрены для I категории. К ней относят объекты со значительным негативным воздействием на окружающую среду. Им необходимо комплексное экологическое разрешение.

Во II категорию входят объекты с умеренным воздействием. Для их строительства и эксплуатации требуется экологическое разрешение на воздействие.

Для III категории получать разрешение уже не нужно. Работа таких объектов допускается при представлении декларации о воздействии на окружающую среду.

У IV категории требования еще мягче. Объекты с минимальным негативным воздействием могут работать без экологического разрешения.

В Минэкологии подчеркивают, что категория определяется не только видом предприятия. Даже при схожей деятельности требования могут отличаться из-за мощности производства и масштаба воздействия.

Такой порядок позволяет устанавливать более строгие экологические требования там, где нагрузка на окружающую среду выше, и снижать риски, связанные с деятельностью предприятий.