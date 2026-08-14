В Минэкологии пояснили, каким предприятиям нельзя работать без экологического разрешения
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Не каждому предприятию в Казахстане нужно получать экологическое разрешение. Требование зависит от того, насколько работа конкретного объекта влияет на окружающую среду. В Минэкологии разъяснили, кому разрешение обязательно, а кому достаточно декларации, передает BAQ.KZ.
Само экологическое разрешение закрепляет условия, при которых предприятие ведет деятельность, и требования, которые оно должно соблюдать при эксплуатации объекта.
Чтобы определить объем таких требований, объекты в Казахстане делят на четыре категории по степени воздействия на окружающую среду. При оценке учитывают характер деятельности, производственную мощность, масштаб работы и уровень воздействия.
Наиболее серьезные требования предусмотрены для I категории. К ней относят объекты со значительным негативным воздействием на окружающую среду. Им необходимо комплексное экологическое разрешение.
Во II категорию входят объекты с умеренным воздействием. Для их строительства и эксплуатации требуется экологическое разрешение на воздействие.
Для III категории получать разрешение уже не нужно. Работа таких объектов допускается при представлении декларации о воздействии на окружающую среду.
У IV категории требования еще мягче. Объекты с минимальным негативным воздействием могут работать без экологического разрешения.
В Минэкологии подчеркивают, что категория определяется не только видом предприятия. Даже при схожей деятельности требования могут отличаться из-за мощности производства и масштаба воздействия.
Такой порядок позволяет устанавливать более строгие экологические требования там, где нагрузка на окружающую среду выше, и снижать риски, связанные с деятельностью предприятий.
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