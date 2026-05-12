В Минэкологии предупредили о риске засухи на отдельных пастбищах

В период весенне-полевых работ ситуация с влагой в почве в стране благоприятная, сообщил Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

По его словам, в Костанайской, Акмолинской, Северо-, Восточно- и Западно-Казахстанской областях в метровом слое почвы ожидаются в основном удовлетворительные и оптимальные запасы влаги. В Актюбинской, Павлодарской и Карагандинской областях удовлетворительные.

При этом имеются риски быстрого иссушения верхнего пахотного слоя из-за повышенной температуры воздуха, уточнил министр.

"Поэтому в отдельных районах возможен локальный дефицит влаги. Так, на пастбищах Шалкарского района Актюбинской области и Кордайского района Жамбылской области возможно формирование засухи", - сказал министр.

Какую цену на дизтопливо обещают

Ерлан Аккенженов также сообщал о работе по обеспечению дизельным топливом на весенне-полевых работах. По его словам, в январе 2026 года министерствами энергетики и сельского хозяйства был утвержден "График по поставке 402,2 тыс. тонн дизтоплива на весенне-полевые работы 2026 года" с 1 февраля по 30 июня 2026 г.

Рекомендуемая министерством текущая цена дизтоплива составляет 263 тенге/литр до станции назначения в регионах с НДС, подчеркнул министр.

"Конечная цена устанавливается региональными операторами и может составить 281 тенге/литр, что дешевле на 49 тенге/литр или на 15 % ниже от розничных цен АЗС", - подчеркнул министр.

С февраля по апрель из 402,2 было отгружено 204,8 тыс. тонн или 51 %, на весь период ВПР 2026 года.

Какую прогнозируют погоду

Ранее министр сообщил о том, какая погода будет в июне в Казахстане. По сообщению, на большей части территории страны температура также ожидается выше нормы на 1-2 градуса.

При этом, в восточной и юго-восточной части республики, а именно в Восточно-Казахстанском и Алматинском регионах, области Абай и Жетісу, а также в восточной половине Павлодарской, Карагандинской и на юго-востоке Жамбылской области температура прогнозируется в пределах нормы