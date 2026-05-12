Какая погода будет в июне в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства сообщил о том, что в июне температура ожидается выше нормы на 1-2 градуса, передает BAQ.KZ.

"В июне на большей части территории страны температура также ожидается выше нормы на 1-2 градуса. При этом, в восточной и юго-восточной части республики, а именно в Восточно-Казахстанском и Алматинском регионах, области Абай и Жетісу, а также в восточной половине Павлодарской, Карагандинской и на юго-востоке Жамбылской области температура прогнозируется в пределах нормы", - сказал министр.

12 мая в большинстве регионов страны будет нестабильная и местами опасная погода.