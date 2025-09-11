После истории с "Пакетной долиной" в районе Приозёрска недалеко от озера Балхаш, которую обнародовала блогер Дина Огай, редакция BAQ.KZ обратилась с официальным запросом в Министерство экологии и природных ресурсов. Чиновники заверили, что никакой "тайной катастрофы" нет. Весь мусор, снятый на видео, якобы уже убран. Но в сухом языке министерских бумаг скрылась куда более тревожная реальность – Казахстан задыхается от тысяч несанкционированных свалок, и борьба с ними напоминает игру в "догонялки".

Приозёрский след

Министерство подтвердило, что гигантские кучи пластиковых пакетов и бутылок, снятые блогером, действительно существовали. Но это не "стихийная свалка", а территория возле официального полигона твёрдых бытовых отходов в 4,5 километрах от города Приозёрск Карагандинской области. Полигон площадью 30 гектаров работает на законных основаниях, имеет разрешения на эмиссии и размещение отходов.

По данным ведомства, мусор разлетался за пределы полигона при сильных ветрах. В августе акимат заключил договор с подрядчиком и очистил от пакетов и бутылок прилегающую землю. К концу года обещают поднять забор полигона до трёх метров, чтобы мусор больше не "улетал в степь".

"В августе 2025 года согласно договору между балансодержателем и ИП "Алпамышев" в рамках мероприятия "Очистка прилегающей территории полигона ТБО" произведены работы по очистке земельного участка общей площадью 110 гектаров от полиэтиленовых пакетов, пластиковых и стеклянных бутылок, а также иных видов бытового мусора. Таким образом, на сегодняшний день факты, изложенные в видеоматериале, размещенном в социальной сети Instagram на странице Дины Огай касательно образования несанкционированной свалки пластикового мусора устранены в полном объёме. Территория очищена от отходов", – заверили в Минэкологии.

Катастрофа на века

Дина Огай увидела в "Пакетной долине" символ национальной экологической катастрофы.

"Пластик здесь не разложится даже за 200 лет. Он просто рассыпется на тысячи мелких кусочков. Ветер будет вносить их на тысячи километров в степь, в деревни, в озера, в города. Птицы будут путать их с едой, животные будут глотать. Пластик попадёт в почву, изменит её структуру и разрушит микроорганизмы. А потом в растения, рыбу, мясо, воду, воздух и в нас с вами. Да, микропластик уже находят в крови, лёгких, мозге, плаценте и даже в репродуктивной системе у мужчин. И пока кто-то говорит "ну и что, лежит себе и лежит", он будет лежать веками и медленно отравлять всё вокруг. А это ведь наша родина", – сказала Огай в своём видеообращении.

Видео Дины вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Под постом блогера люди делились историями о том, как аналогичные "долины мусора" можно встретить в их регионах – от Мангистау до Восточного Казахстана.

Однако из официальных органов никто так и не обратился к Дине после публикации.

Название "Пакетная долина" закрепилось за этим местом именно благодаря блогеру. По её словам, оно родилось спонтанно.

"Это название очень отражает действительность. Там были одни пакеты, глаз просто натыкался на это. Оно пришло само собой", – пояснила активистка.

Дина сомневается в реальности слов властей о том, что весь мусор убран.

"Я снимала это видео 29 июля, и эта "Пакетная долина" растянута на десятки километров. Это будет чудо, если её уже удалось убрать. Можно попросить выслать фото, видео, иными словами, хоть какие-то доказательства того, что это реально убрали. Если это можно так легко сделать, предлагаю эту команду направить на все стихийные свалки сотворить такое "волшебство"", – отметила Огай в комментарии BAQ.KZ.

Дина подчеркнула, что уборка в Приозёрске не решает системной проблемы.

"Изменить ситуацию можно только комплексно. Ни один инструмент, будь то экопросвещение или штрафы, не сработает в изоляции. И ответственность эта не только государства, но и самих людей, каждого гражданина страны. Такие "пакетные долины" есть по всему Казахстану. Подписчики пишут мне из разных городов и областей. Стихийных свалок у нас больше, чем полигонов. И ведь они не появляются за один день", – сказала она.

Цифры, от которых не пахнет чистотой

Вместе с локальным отчётом об уборке в Приозёрске Министерство экологии и природных ресурсов раскрыло статистику, которая бьёт тревогу куда громче.

В 2025 году с помощью космического мониторинга в Казахстане выявили 2 714 несанкционированных свалок. Ликвидировано только 30%. Это 833 объекта. Остальные продолжают гнить и разлагаться по всей стране.

За нарушения в сфере обращения с отходами к административной ответственности привлекли 87 должностных лиц. Общая сумма штрафов – 12,4 миллиона тенге. Среди наказанных – более десяти заместителей акимов. Но свалки всё равно множатся.

С января 2025 года в Казахстане вступили в силу поправки в КоАП: за повторное образование стихийных свалок теперь могут конфисковывать транспорт и технику, использованную для сброса мусора. На бумаге это выглядит как шаг к порядку. Но статистика показывает: ужесточение законов пока мало влияет на реальные масштабы проблемы.

Что вскрыла "Пакетная долина"

В ходе подготовки материала редакция запросила у Минэкологии фото- и видеоподтверждения проведённых работ. Ответ поступил оперативно: на присланных материалах зафиксирован процесс уборки – сотрудники собирают пакеты и пластиковые бутылки, а итогом стала очищенная территория, где вместо "Пакетной долины" теперь степь без мусора.

Но всё же официальный ответ Минэкологии звучит как попытка закрыть скандал: территорию возле полигона очистили, вопрос снят. Но история с Приозёрском оказалась лишь вершиной айсберга.

"Пакетная долина" обнажила то, о чём давно говорят экологи: Казахстан тонет в отходах. Пока министерства рапортуют об очередных уборках и штрафах, тысячи свалок продолжают разрушать экосистему, превращая степи в мусорные поля.