В Минэкологии сообщили о новых лесных пожарах и обратились к казахстанцам

За минувшие сутки, 27 июня, в Казахстане произошло сразу три лесных пожара. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Все возгорания были зарегистрированы на территории государственного лесного фонда в двух регионах страны. Один пожар произошел в Карагандинской области, еще два — на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

Очаги возгорания удалось оперативно обнаружить и ликвидировать. В тушении были задействованы сотрудники лесной охраны, которые работали совместно со специализированными службами.

Как отметили в министерстве, причиной всех трех пожаров стали грозовые разряды.

В ведомстве также призвали жителей страны соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к лесам.

Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев сообщил, что с начала 2026 года в государственных лесных фондах Казахстана произошло уже 87 пожаров. По его словам, это самый высокий показатель за последние три года.

Основной причиной возгораний, как отметил вице-министр, остаются грозовые разряды, которые невозможно заранее спрогнозировать. Еще одной распространенной причиной становится переход огня с природных палов.