В Минэкологии сообщили о новых лесных пожарах и обратились к казахстанцам
Все три возгорания удалось оперативно ликвидировать, а основной причиной пожаров вновь стали грозовые разряды.
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За минувшие сутки, 27 июня, в Казахстане произошло сразу три лесных пожара. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Все возгорания были зарегистрированы на территории государственного лесного фонда в двух регионах страны. Один пожар произошел в Карагандинской области, еще два — на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы».
Очаги возгорания удалось оперативно обнаружить и ликвидировать. В тушении были задействованы сотрудники лесной охраны, которые работали совместно со специализированными службами.
Как отметили в министерстве, причиной всех трех пожаров стали грозовые разряды.
В ведомстве также призвали жителей страны соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к лесам.
Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев сообщил, что с начала 2026 года в государственных лесных фондах Казахстана произошло уже 87 пожаров. По его словам, это самый высокий показатель за последние три года.
Основной причиной возгораний, как отметил вице-министр, остаются грозовые разряды, которые невозможно заранее спрогнозировать. Еще одной распространенной причиной становится переход огня с природных палов.
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