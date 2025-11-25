Министерство энергетики РК прокомментировало информацию об инциденте на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В ведомстве заверили, что экспорт казахстанской нефти через систему КТК продолжается в штатном режиме, передает BAQ.KZ.

"На текущий момент транспортировка и отгрузка казахстанской нефти на экспорт через систему КТК осуществляются в штатном режиме, в соответствии с утверждённым графиком. Касательно инцидента 25 ноября: по имеющимся данным, повреждения получил административный корпус Морского терминала. Данное обстоятельство не повлияло на производственный процесс. Приём нефти от грузоотправителей на казахстанском участке ведётся без ограничений", - сообщила советник Министра – официальный представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле Министерства.