В Минэнерго Казахстана прокомментировали ситуацию на морском терминале КТК
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство энергетики РК прокомментировало информацию об инциденте на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В ведомстве заверили, что экспорт казахстанской нефти через систему КТК продолжается в штатном режиме, передает BAQ.KZ.
"На текущий момент транспортировка и отгрузка казахстанской нефти на экспорт через систему КТК осуществляются в штатном режиме, в соответствии с утверждённым графиком. Касательно инцидента 25 ноября: по имеющимся данным, повреждения получил административный корпус Морского терминала. Данное обстоятельство не повлияло на производственный процесс. Приём нефти от грузоотправителей на казахстанском участке ведётся без ограничений", - сообщила советник Министра – официальный представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле Министерства.
Самое читаемое
- В МИРЕ: переговоры США и Украины, саммит G20 в ЮАР, операция ЦАХАЛа в Бейруте
- В Минтруда назвали размер выплат многодетным семьям на 2025 год
- Казахстанский пловец Галымжан Балабек завоевал бронзу на турнире в Минске
- Казахстан и ЕС обсудили укрепление политического и экономического партнёрства
- Школьники и активисты предложили своё видение будущего Казахстана