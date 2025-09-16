Пока в России усиливается топливный кризис и независимые АЗС вынуждены приостанавливать работу из-за нехватки бензина, в Казахстане ситуация остаётся стабильной. Об этом BAQ.KZ сообщили в Министерстве энергетики РК.

Российские СМИ пишут, что перебои с поставками топлива зафиксированы уже более чем в десяти регионах – от Поволжья до Дальнего Востока. Владельцы АЗС заявляют, что отдельные НПЗ несколько недель не отгружают 92-й и 95-й бензины.

На этом фоне в Минэнерго Казахстана заверили, что оснований для дефицита внутри страны нет.

"Ситуация на внутреннем рынке ГСМ остаётся стабильной. Казахстан в полном объёме обеспечивает себя основными видами топлива за счёт собственного производства. Текущие запасы бензина и дизельного топлива покрывают потребности страны, включая сезонный рост потребления", – подчеркнула официальный представитель ведомства Асель Серикпаева.

В Министерстве добавили, что плановый ремонт Атырауского НПЗ был заранее учтён в балансе производства, а недостающие объёмы компенсируются поставками с других заводов. Кроме того, продолжает действовать запрет на вывоз топлива автотранспортом за рубеж, а контроль на границах усилен.

Минэнерго ежедневно мониторит ситуацию в регионах и при необходимости готово оперативно перераспределять ресурсы, отметили в ведомстве.

Таким образом, если в соседней России дефицит бензина уже привёл к закрытию заправок, в Казахстане власти уверяют: топливо есть в достаточном объёме, перебоев не прогнозируется.