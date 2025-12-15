Министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал опроверг информацию о продаже Павлодарского нефтехимического завода, передает BAQ.KZ.

"На сегодняшний день таких переговоров на уровне правительства не ведется. Когда некоторые эксперты говорят о продаже тех или иных государственных активов за бесценок, это вводит в заблуждение", - сказал министр на брифинге.

По его словам, государство не планирует продавать нефтеперерабатывающие заводы.

"Агентство по защите и развитию конкуренции включило эти активы в карту приватизации в рамках своих полномочий. Они видят, что на сегодняшний день концентрация сектора нефтепереработки находится полностью в руках государства. Основная функция агентства - развитие конкуренции, поэтому они, несомненно, будут делать всё, чтобы различные секторы нашей экономики развивались с точки зрения здоровой конкуренции.

Но это не означает, что государство будет продавать. И это не означает, что даже если какая-то продажа когда-либо состоится, то она будет “за бесценок”. Нефтеперерабатывающие заводы на сегодняшний день - высокодоходные предприятия, которые приносят доход акционерам, в данном случае компании "КазМунайГаз".

Ранее сообщалось, что ведомством изучается вопрос нового НПЗ в Казахстане.